Курганцы на работе могут создать спортивные клубы

Курганцам предлагают принять участие во всероссийской программе по развитию и поддержке физкультурно-спортивных клубов (ФСК), созданных по месту работы.

Основные направления программы «Твой выбор – ФСК» – это, во-первых, финансирование тренировочной (секционной) деятельности для членов трудовых коллективов, включающей в себя на выбор или оплату услуг спортсооружений, или оплату услуг квалифицированного тренера. Во-вторых, это реализация направлений «Лучший спортивный лидер» и «Лучший ФСК», призванных популяризовать корпоративный спорт.

Вид спорта, по которому может быть организована секция в рамках программы «Твой выбор – ФСК», участники выбирают самостоятельно, уточнили в пресс-службе администрации города. В рамках программы планируется профинансировать 50 ФСК из не менее, чем 43 субъектов РФ.

Обязательное требование для участия в программе – создание ФСК под эгидой ВФСО «Трудовые резервы». На базе одного предприятия (организации) под эгидой ВФСО «Трудовые резервы» может быть создан только 1 ФСК.

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