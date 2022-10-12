Курганцы на вело-блог-квесте смогут покорить огонь, воду и воздух

Курганцев, желающих активно провести субботний день, приглашают к участию в вело-блог-квесте.

Гари Фишер говорил: «Любой, кто катается на велосипеде, - мой друг». Эта фраза является главной для поклонников велоспорта в нашем городе. По информации Курганского велоклуба, 15 октября Главное управление МЧС России по Курганской области проведёт вело-блог-квест «Покори стихию».

Такого события в Кургане ещё не было. На вело-блог-квесте участники в командах смогут покорить огонь, воду и воздух. Помимо испытания себя все узнают много интересного, научатся работе в команде.

Главное условие, которое нужно выполнить для участия – собрать команду от трёх до пяти человек. Помимо этого необходимо подписаться на страницы Велокургана и областного чрезвычайного ведомства.

Сбор команд - в 11:30 часов у здания Курганской областной филармонии. Само мероприятие начнётся в 12:00 часов. Для участия необходимо в комментариях к записи на странице «Велокургана» в соцсети «Вконтакте» зарегистрироваться – указать название команды и количество участников.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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