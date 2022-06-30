Курганцы охотно идут на фитнес и силовую зарядку

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана под руководством тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ № 3 Елены и Юлии Чуприс прошло мероприятие «Займемся фитнесом вместе!».

Тренеры предлагали участникам выполнить относительную простые и доступные для граждан любого возраста и уровня физической подготовки упражнения с элементам фитнес-аэробики, сообщили в пресс-службе администрации грода. Это, по словам тренеров-преподавателей, способствует привлечению горожан к занятиям физической культурой и спортом и формированию здорового образа жизни у населения.

Четкая организация, показ техники выполнения упражнений, соблюдение принципов «от простого к сложному», «постепенности и последовательности» позволили участникам приобщиться к фитнесу и получить заряд бодрости на все лето.

В течение июля по понедельникам, средам и пятницам с 8:30 до 9:30 на спортивной площадке школы № 11 в рамках проекта «Спорт Лето» тренер-преподаватель по плаванию ДЮСШ № 3 Ольга Лежнина приглашает всех желающих принять участие в «Силовой зарядке».

Ознакомиться с полной программой акции «СпортЛето» можно в группе.

Фото ДЮСШ № 3.

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