Курганцы перекусили железный прут и поднялись на высоту 27 метров

В Кургане прошел вело-блог-квест «Покори стихию». Организовали квест сотрудники регионального чрезвычайного ведомства, его участниками стали представители «Велокургана».

Пять команд отправились покорять три стихии, соответствующие локациям объектов чрезвычайного ведомства (их координаты предстояло разгадать, а прибыв к месту, на скорость и правильность выполнить ряд заданий), сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

В СПСЧ имени А.И. Мамонтова ждали горячие упражнения: облачение в боевую одежду, скрутка пожарного рукава, перекусывание железного прута гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Головокружительный подъем участников - на историческом объекте - пожарной каланче ПСЧ № 9, где следовало сделать селфи с дозорным Степаном и выложить его под постом странички ведомства в соцсети «Вконтакте». Путь в фотозону на высоту 27 метров лежал через вопросы викторины об истории пожарной охраны региона.

В Центре ГИМС участникам нужно было бросить круг утопающему, не заработав при этом штрафных баллов.

Победителем первого вело-блог-квеста «Покори стихию» стала команда «ВелоSmart».

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