Курганцы примут участие в массовом забеге и помогут восстановить лес

В ЦПКиО Кургана 20 мая пройдёт массовый спортивный праздник «Зелёный Марафон».
В программе — дистанция 4,2 км, детский забег, скандинавская ходьба, инклюзивные соревнования. Для зрителей и болельщиков проведут спортивные и экоактивности.
Каждый участник «Зелёного Марафона» сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека, и сделать благотворительное пожертвование.
Регистрация уже открыта на сайте забега.
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