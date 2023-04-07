Курганцы примут участие в массовом забеге и помогут восстановить лес

В ЦПКиО Кургана 20 мая пройдёт массовый спортивный праздник «Зелёный Марафон».

В программе — дистанция 4,2 км, детский забег, скандинавская ходьба, инклюзивные соревнования. Для зрителей и болельщиков проведут спортивные и экоактивности.

Каждый участник «Зелёного Марафона» сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека, и сделать благотворительное пожертвование.

Регистрация уже открыта на сайте забега.

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