Курганцы пробегут «Кросс нации-2022»

В Центральном парке культуры и отдыха города Кургана 17 сентября пройдут массовые соревнования, посвящённые всероссийскому дню бега «Кросс нации-2022».

Забег на расстояние от 1 км до 12 км вызывает интерес огромного количества людей, которые хотят проверить собственные возможности и показать себя на столь масштабном празднике, уточнили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Регистрация участников состоится в день соревнований, 17 сентября, в ЦПКиО с 09:30 до 11:45 часов. К участию в пробегах по всей стране привлекаются сотни тысяч школьников, студентов, сотрудников бюджетных организаций, госслужащих и даже людей пенсионного возраста.

Как сообщает группа спортуправления в соцсети «Вконтакте», победителям в каждой возрастной группе вручат кубки Министерства спорта России. Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Министерства спорта России.

Основная цель «Кросса нации» — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований проводится в российских регионах в сентябре. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Победители и призеры первого этапа получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве через неделю после завершения первого этапа.