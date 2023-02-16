Курганцы прямо на улице выльют на себя по ведру холодной воды

Курганцы в тёмных шортах и леггинсах соберутся на Троицкой площади 25 февраля.

Они примут участие в акции «Быть здоровым – это модно11!», которая проходит в нашей стране вот уже 11 лет подряд, столица Зауралья присоединилась к ней в 2022 году.Желающих поучаствовать или просто посмотреть к 14:00 часам приглашают к филармонии.

Как сообщили в спортуправлении, в этом году к акции подключатся 15 регионов, и с каждым будет организован телемост, все зрители и участники могут наблюдать друг за другом.

Мероприятие будет включать ряд «инсталляций», направленных на пропаганду здорового образа жизни, и обширную шоу-программу. Кульминацией станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от шести лет и старше. Организаторы просят принести с собой полотенце, тапочки, шорты или леггинсы. Хотите поучаствовать, а не просто снять красивое видео на телефон - заранее зарегистрируйтесь на сайте bit-zdorovim.ru.

В 2022 году суммарно во всех городах в акции приняли участие свыше 1000 человек, в том числе порядка 250-ти — в Кургане. Жители нашего города вылили на себя две тонны воды.

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