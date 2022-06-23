Курганцы сдадут ГТО и обучатся бальным танцам

В городе Кургане продолжается реализация второго сезона проекта физкультурных и спортивных мероприятий (активностей) в летний период «СпортЛето. Курганская область».
В течение всех летних дней на различных площадках областного центра планируется проведение мероприятий и физкультурно-спортивных активностей на любой вкус. Сегодня мы рассказываем о том, что и где будет происходить 23 июня 2022 года:
9:30 – 11:00. Стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля. Акция «Подтянись к движению ГТО».
10.00 – 12.00. Парк «Молодежный». Тренировки с велосипедом ВМХ, самокатом, роликами, скейтом.
11:00 – 12:00. Спортивная площадка у дворца спорта «Трудовые резервы». Подвижные игры.
16:00 – 17:00. Площадка с тренажерами в ЦПКиО. «За здоровьем бегом».
18:00 – 19:00. Набережная реки Тобол в районе Детской музыкальной школы № 1. Бальные танцы для всех.
18:00 – 19:00. Спортивная площадка у ФОКа в 6 микрорайоне. Обучение навыкам игры в настольный теннис.
18:00 – 20:00. Веревочный городок в ЦПКиО. «Доступный керлинг».
Обо всех новостях и мероприятиях проекта «СпортЛето. Курганская область» можно узнавать на странице официальной группы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «Вконтакте», которая называется «Спорт в Курганской области», в сообществе проекта в Вконтакте «СпортЛето. Курганская область» https://vk.com/sportletoko, пройдя по ссылке на нашем сайте в разделе «СпортЛето».
По информации Управления по физической культуре и спорту Курганской области.
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