Курганцы сдадут ГТО и обучатся бальным танцам

В городе Кургане продолжается реализация второго сезона проекта физкультурных и спортивных мероприятий (активностей) в летний период «СпортЛето. Курганская область».

В течение всех летних дней на различных площадках областного центра планируется проведение мероприятий и физкультурно-спортивных активностей на любой вкус. Сегодня мы рассказываем о том, что и где будет происходить 23 июня 2022 года:

9:30 – 11:00. Стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля. Акция «Подтянись к движению ГТО».

10.00 – 12.00. Парк «Молодежный». Тренировки с велосипедом ВМХ, самокатом, роликами, скейтом.

11:00 – 12:00. Спортивная площадка у дворца спорта «Трудовые резервы». Подвижные игры.

16:00 – 17:00. Площадка с тренажерами в ЦПКиО. «За здоровьем бегом».

18:00 – 19:00. Набережная реки Тобол в районе Детской музыкальной школы № 1. Бальные танцы для всех.

18:00 – 19:00. Спортивная площадка у ФОКа в 6 микрорайоне. Обучение навыкам игры в настольный теннис.

18:00 – 20:00. Веревочный городок в ЦПКиО. «Доступный керлинг».

Обо всех новостях и мероприятиях проекта «СпортЛето. Курганская область» можно узнавать на странице официальной группы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «Вконтакте», которая называется «Спорт в Курганской области», в сообществе проекта в Вконтакте «СпортЛето. Курганская область» https://vk.com/sportletoko, пройдя по ссылке на нашем сайте в разделе «СпортЛето».

По информации Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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