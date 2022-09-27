Курганцы сделают «10 000 шагов к жизни»

В Центральном парке культуры и отдыха города Кургана 2 октября пройдёт акция «10 000 шагов к жизни». Старт в 10:00 часов.

Регистрация осуществляется с помощью приложения «Человек идущий». Скачайте приложение в Google Play, AppStore, AppGallery или NashStore. Пройдите регистрацию удобным способом.

В разделе «Команды» выберите команду «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение к команде. После одобрения капитаном команды вы будете добавлены в команду.

В день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов.

По информации Департамента здравоохранения Курганской области, после завершении акции всем участникам, прошедшим 10 000 шагов, будут направлены памятные сертификаты в push-уведомлениях.

Группа акции « ВКонтакте ».

В пресс-службе администрации города сообщили, что Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» проводится с 2015 года на различных площадках страны. Она является базовым элементом Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Акция основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения – проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

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