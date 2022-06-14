Курганцы сыграют в волейбол и займутся фитнесом

В первый день лета в городе Кургане стартовал новый сезон проекта физкультурных и спортивных мероприятий (активностей) в летний период «СпортЛето. Курганская область».

В течение всех летних дней на различных площадках областного центра планируется проведение мероприятий и физкультурно-спортивных активностей на любой вкус. Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу на 8 июня:

8:30 - 9.00. Парк «Молодежный». Акция «Зарядка с чемпионом».

9:00 - 11.00. Стадион пляжных видов спорта в ЦПКиО. Пляжный волейбол.

9:00 - 12.00. Сцена в ЦПКиО. Активный отдых «Займемся фитнесом вместе».

18.00 – 20.00. Парк «Молодежный». Тренировки с велосипедом ВМХ, самокатом, роликами, скейтом.

Обо всех новостях и мероприятиях проекта «СпортЛето. Курганская область» можно узнавать на странице официальной группы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «Вконтакте», которая называется «Спорт в Курганской области», в сообществе проекта в Вконтакте «СпортЛето. Курганская область».

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