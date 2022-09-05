Курганцы в 2023 году могут получить налоговый вычет за спорт

Управление по физической культуре и спорту Курганской области начало формировать на 2023 год перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих спортивные услуги гражданам, которые могут получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги .

Граждане получают право на социальный налоговый вычет в случае, если на платной основе пользуются услугами в физкультурно-спортивной организации или у индивидуального предпринимателя, которые включены в перечень

Для включения в новый перечень организации и предприниматели должны подать в региональное управление по физической культуре и спорту не позднее 1 октября 2022 года следующий пакет документов: оригинал заявления о включении перечень организаций.

В заявлении необходимо указать полное и сокращенное официальное наименование физкультурно-спортивной организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, адрес, копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником, непосредственно связанным с оказанием физкультурно-оздоровительных услуг. В заявлению прилагается копия штатного расписания, а также копии документов, подтверждающих наличие у работников физкультурно-спортивной организации, индивидуального предпринимателя, непосредственно задействованных в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг образования не ниже среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта или переподготовки по программам дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта.

Необходимо также согласие на публикацию в сети Интернет информации о физкультурно-спортивной организации или об индивидуальном предпринимателе

Указанный пакет документов представляется при личном обращении в спортуправление.

Документы в электронном виде направляются на адрес: sport@kurganobl.ru.

А физкультурно-спортивные организации, индивидуальные предприниматели, ранее включенные в перечень, должны повторно подать документы для включения в перечень на 2023 год.

Более подробная информация о вычете в соответствующем разделе на нашем сайте.