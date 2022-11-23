Курганцы вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу

В городе Красногорске с 18 по 21 ноября прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу «ROCK’N’ROLL & Co.».

Для участия приехали спортсмены из 27 корпоративных клубов, 26 городов и 24 субъектов Российской Федерации. Состязания проходили в шести спортивных дисциплинах, сообщает управление спорта.

По итогам соревнований спортсмены Курганской области завоевали почётные места: в номинации «Dкласс-микст» юниоры и юниорки» бронзовую медаль получил дуэт Александра Матузова и Екатерины Дроздовой клуба «Formation» курганской корпорации Газпромбанк. Победителем номинации «Формейшн-мини» мужчины и женщины» стала группа спортсменов «MILLENNIUM» также из Газпромбанка.

Соревнования проводятся для развития и популяризации акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации. Организатором выступает Министерство спорта и Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Фото из телеграм-канала Управления по физической культуре и спорту Курганской области.