Курганцы встретятся на итоговом фестивале по адаптивным видам спорта

Курганская городская организация инвалидов 27 октября в спортивном зале спорткомплекса по улице Невежина проведет итоговый фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным спортивным играм. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

К соревнованиям допущены 5 команд – учащиеся Курганской специальной коррекционной школы № 8, студенты Курганского педагогического колледжа, Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства, члены Курганской городской организации инвалидов ВОИ молодого и среднего возраста, а также команда Курганской городской организации инвалидов ВОИ «55+».

Все участники ранее стали победителями отборочных турниров по адаптивным спортивным играм.

На протяжении нескольких месяцев они тренировались под руководством волонтеров, прошедших обучение и получивших квалификацию «Инструктор-методист».

Адаптивные спортивные игры в последние три года пользуются успехом среди жителей Кургана разных возрастов, поскольку занятия спортом развивают мелкую моторику, координацию и даже внимание. Доступность этих игр позволяет людям с ОВЗ наравне участвовать в соревнованиях с теми, кто не имеет ограничений по здоровью.

Фото ru.freepik.com

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