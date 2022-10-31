Новый мир
Курган 2o
Курс ЦБ:$61,6261,11
16+
Версия для слабовидящих

Курганец одержал победу во всероссийских соревнованиях по боевому самбо

За право стать лучшим в своей весовой категории боролись около 200 спортсменов.

31 октября, 2022 - 12:06

Выпускник Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва,представитель Детско-юношеской спортивной школы №4 №4 Константин Алексеев одержал победу в состязаниях по боевому самбо на XXII всероссийских соревнованиях по самбо на призы почётного гражданина города Омска ЗМС СССР Александра Пушницы. Также наш земляк выполнил норматив Мастера спорта России! Выступал Константин в категории до 71 кг.

Серебряным призёром по боевому самбо в весовой категории до 64 кг стал студент  Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва Сабир Камеев, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Тренируются парни у Вячеслава Осипова и Виктора ЕвтодееваБронзовую медаль в весе до 71 кг завоевал Александр Нелюбин из Шадринского государственного педагогического университета.

Турнир прошёл в минувшие выходные. Участие приняли около 200 спортсменов из 22 регионов России. За право стать лучшим в своей весовой категории приехали молодые люди в возрасте от 18 лет.

Фото из группы vk.com/sport.kurganobl.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

31 октября, 2022 - 12:06

Комментарии

Спорт
Все новости рубрики Спорт