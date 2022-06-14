Курганец получил путёвку на VII Международные игры «Дети Азии»

Воспитанник ДЮСШ № 4 Роман Афанасьев стал победителем Первенства УрФО среди юношей и девушек до 16 лет на дистанции 400 метров в беге с барьерами и заработал путёвку на VII Международные игры «Дети Азии», сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь он отправится во Владивосток.

На этой же дистанции – 400 метров - среди девушек бронзовым призером Первенства УрФО стала София Макарова.Третье место на Спартакиаде учащихся России на дистанции 3000 метров занял Даниил Тесленко.

Чемпионат Уральского Федерального округа, Первенство УрФО среди юношей и девушек до 18 лет и до 16 лет, а также Спартакиада учащихся России принесли победы нашим землякам.

Программа соревнований была очень насыщенной. В состязаниях приняли участие более тысячи спортсменов из Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Фотографии ДЮСШ № 4.

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