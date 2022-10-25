Курганец: «Суть казачества – беззаветное служение Родине и народу»

Казак – это носитель особого мировоззрения, культуры и самого образа жизни. Об этом «Новому миру» в эксклюзивном интервью рассказал заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

- Нельзя быть казаком с восьми часов утра до пяти вечера. Немыслимо по приходу домой снять казачью форму и тут же вдруг стать другим человеком. Казак – это всеобъемлющее понятие, которое включает в себя, прежде всего, патриотизм и беззаветное служение Родине и своему народу, - сообщил собеседник нашего издания.

По его словам, история России неразрывно связана с историей казачества. Именно казаки помогли окрепнуть Российскому государству и расширить его границы.

- Исконно казаки – это люди особого, своенравного склада характера. Они всегда верно служили царю и Отечеству, но предпочитали держаться подальше от двора, дабы сохранить вольницу. Поэтому именно казаки осваивали новые территории на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке. Они приносили на них русскую культуру, делали эти земли русскими и оберегали от неприятеля, - заявил Дмитрий Исаев.

Полный вариант интервью вы сможете прочитать в свежем номере «Нового мира», который выйдет завтра, в среду 26 октября. Кстати, теперь газета доступна в режиме онлайн. Ознакомиться с новым выпуском можно на нашем сайте.

Николай Волков. Фото страницы «Городское казачье общество «Хутор Богоявленский» в социальной сети «ВКонтакте».

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