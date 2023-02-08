Курганская хоккейная команда приближается к выходу в плей-офф

Последние две игры на выезде «Зауралье» провело с лидерами регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Уступив в Ханты-Мансийске местной «Югре», курганцы прервали свою январскую десятиматчевую победную серию. Конечно, обидно уступать при в общем-то равной игре, но нельзя не учитывать, насколько силен был соперник. Тем более что в следующем матче с тюменским «Рубином» (между прочим, действующим обладателем Кубка Петрова) наша команда сумела одержать победу и записать в актив важные очки.

«ЮГРА» – «ЗАУРАЛЬЕ». 2:0

В первом периоде матча, состоявшегося 1 февраля, хозяева перегибали с жесткостью – они трижды оказывались вчетвером, но курганцы ни разу не воспользовались численным преимуществом, к чему успели привыкнуть болельщики в прошедшем январе. Впрочем, и лидеру чемпионата ничего путного у ворот соперника создать не удалось.

После перерыва стало больше опасных атак у обеих команд. На 27-й минуте «Югра» после несильного броска от синей линии повела в счете. Голкипер шайбу попросту не видел – 1:0. «Зауралье» не желало мириться с таким развитием событий, но ни один из шестнадцати курганских бросков в створ не достиг цели.

В третьем периоде инициативой прочно завладели хозяева площадки, которым удалось отвести игру от своих ворот, к тому же подопечные Михаила Звягина чаще нарушали правила, что перечеркивало перспективы хотя бы сравнять счет. А на 59-й минуте курганцы допустили ошибку при выходе из своей зоны, лучший снайпер текущего сезона Егор Степанов с близкого расстояния не промахнулся – 2:0. В оставшиеся секунды гости выпустили шестого полевого игрока вместо вратаря, но счет не изменился.

«РУБИН» – «ЗАУРАЛЬЕ». 2:3

Заключительный выездной матч «Зауралье» провело 3 февраля в Тюмени с местным «Рубином». С первых минут хоккеисты обеих команд отметились высокими скоростями и нацеленностью на ворота соперников. К середине стартовой трети курганцы нашли брешь в обороне хозяев и повели в счете – 0:1. Тюменцев такой расклад, конечно, не устраивал, однако пробить защиту гостей они не сумели, а незадолго до окончания игрового отрезка пропустили еще раз. Сергей Голоднюк по центру прорвался к воротам «Рубина» и с неудобной руки загнал снаряд под перекладину – 0:2. А через пять минут после начала второго периода он же набросил шайбу на пятак, и она, зацепив хоккеистов тюменской команды, влетела в дальнюю «девятку» – 0:3. Правда, через пару минут «Рубин» отставание сократил после первой же серьезной оплошности курганцев в обороне – 1:3.

Начало третьего периода полностью осталось за действующими обладателями Кубка Петрова, и в результате навала они забросили вторую шайбу – 2:3. Игроки «Зауралья» после такой неприятности сконцентрировались на защите, и гости почти ничего существенного в чужой зоне создать не сумели. На последних секундах «Рубин» попытался спастись, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но «Зауралье» выстояло, одержав важнейшую победу со счетом 3:2!

Регулярный чемпионат «PARI ВХЛ – Кубка Шелкового пути» близится к завершению. Теперь курганцы 11 февраля на родном льду встретятся с «Торосом» из Нефтекамска. Михаил Звягин, главный тренер «Зауралья», так прокомментировал эту встречу:

– Для нас плей-офф уже давным-давно начался. Мы сражаемся, у нас каждый матч как последний, бьемся за попадание в плей-офф. Сегодня была хорошая игра. Думаю, даже тем немногочисленным болельщикам, что приехали в Тюмень, она доставила удовольствие. Играли с одним из лидеров чемпионата. «Рубин» уже решил свои задачи по выходу в плей-офф, а мы бьемся за попадание.

Фото пресс-службы "Рубина".