Курганская область стала вице-чемпионом Сельских спортивных игр

В XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх приняли более 720 сельских спортсменов из 49 регионов России. Сильнейших выявляли в Череповце в семи видах программы: лыжные гонки, полиатлон, шахматы и шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье механизаторов. Честь Курганской области на вологодской земле защищали 16 спортсменов из Каргапольского, Кетовского и Частоозерского муниципальных округов.

Лучший результат на Играх показала семейная команда Волковых (Частоозерский округ) в составе папы Алексея, мамы Марины и сына Семёна. Они стали чемпионами в турнире среди 14 семейных команд. Хороший результат у каргапольского полиатлониста Николая Симахина – серебряная медаль в личном турнире среди мужчин. Максим Хабаров - 5 место, Алена Буйдалина - 6 место в личном зачёте. Все члены команды выступили на высоком уровне, что позволило им одержать командную победу в полиатлоне!

Хорошие результаты в троеборье дояров показали частоозерцы Андрей Баращенко и Алексей Скорик. Лучше всего они выступили во втором виде программы - разборке и сборке доильного аппарата. Окончательный результат курганцев в соревнованиях дояров - 3 место В личном зачёте Андрей Баращенко завоевал бронзовую медаль! Отлично выступил и дуэт механизаторов из Каргаполья в составе Людмилы Кычевой и Александра Попова, которые заняли 5 место в командном зачете. А Людмила Кычева стала бронзовым призером в личных соревнованиях среди женщин. В десятке лучших завершили Игры кетовские лыжники Олег Макаревич, Вадим Вахмянин и Кунслу Абаева. Сегодня они в комбинированной эстафете стали пятыми. В общекомандном зачете в лыжных гонках курганцы на 4-й позиции. В личном зачёте "бронза" у Олега Макаревича.

Также боролись и набирали баллы в командную копилку в общем зачете территорий и каргапольцы Алексей, Наталья и Ирина Сапегины, где они завершили соревнования на 7 месте по трем видам.