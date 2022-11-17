Курганская область встретит российские соревнования по ледовому спидвею

В этом году сезон ледового спидвея начнётся 28 ноября в Каменске-Уральском – там пройдёт учебно-тренировочный сбор. Там же 10 и 11 декабряпройдут и первые официальные гонки.

Личный чемпионат России начнётся 17-18 декабря в Уфе – там пройдёт полуфинал 1 – и в Шадринске – полуфинал 2.

Финал пройдёт в 5 городах: 24-25 декабря в городе Тольятти, 4-5 января в Каменске-Уральском, 21-22 января в Уфе, 4-5 февраля в Вятских Полянах, а 11-12 февраля – в городе Красногорске.

Личный Кубок России пройдёт 21-22 января в Вятских Полянах, а затем 25-26 февраля в городе Тольятти.

Также будут соревноваться и в командах. Так, 1-2 этапы Суперлиги пройдут в Каменске-Уральском, 3-4 этап в городе Тольятти с 28 по 29 января. В Уфе мотогонщики посоревнуются в 5-6 этапах 18-19 февраля. Завершится Суперлига 4-5 марта в Шадринске – у нас в регионе пройдут 7-8 этапы.

Для участия в Высшей лиге командного чемпионата России все соберутся в городе Саранске – 28 января там пройдёт 1 этап, а 18 февраля – 2.

Командный Кубок России начнётся 29 января в Саранске, 2 этап пройдёт там же 19 февраля. Финал состоится 11-12 марта в городе Вятские Поляны.

На финал Командного первенства России среди юниоров все приедут в Шадринск 8-9 января.

В Шадринске также проведут полуфинал Личного первенства России среди юниоров 12 января. Финал пройдёт с 14 по 15 января в Каменске-Уральском.

Фото из группы АО «ШААЗ» в социальной сети "Вконтакте".

