Курганская пловчиха выиграла вторую золотую медаль на Играх в Сочи

В городе Сочи (Краснодарский край) продолжаются Международные комплексные спортивные соревнования – Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Второй соревновательный день принес новую победу делегации Курганской области, сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

По информации спортуправления, в соревнованиях участвуют спортсменки Спортивной школы олимпийского резерва №1» из Кургана Евгения Королёва и Анна Богатырева – в плавании спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тренер - Наталья Полукарова; спортсмены «ЦСПиПСМ по Курганской области из Варгашей Мария Галкина, Кемал Гайфуллин, Оксана Зайцева и Константин Лаптев – в настольном теннисе спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, тренер – Бахтиёр Туйчиев.

12-летняя спортсменка Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», кандидат в мастера спорта, победительница Чемпионата России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Богатырева выиграла уже вторую золотую медаль. На этот раз она была лучшей на дистанции 50 метров вольным стилем.

6 октября 2022 года в борьбу за награды соревнований по настольному теннису вступят и курганские спортсмены. Сегодня пройдут соревнования в личном зачете. Завтра состоятся командные соревнования в парном и смешанном разрядах, - добавили в спортуправлении.

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