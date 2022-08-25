Курганская региональная Федерация бокса выбирает руководителя

«Курганский бокс сейчас достойно выглядит и в Уральском округе и в России», - подчеркнул в нашем интервью руководитель дирекции Федерации бокса России в Уральском федеральном округе Дмитрий Дягилев.

Накануне памятной даты тридцатилетия Федерации бокса России, что будет отмечаться 27 августа, начальник Управления физкультуры и спорта Курганской области Сергей Мотороин встретился с ведущими тренерами, судьями и спортивным врачом курганских боксёров, вручил им благодарственные письма. Сейчас, после ухода с должности руководителя регионального отделения Федерации Дмитрия Ильтякова, активисты общественной организации определяются с выбором лидера.

«Бокс в Курганской области является базовым видом спорта, - подчеркнул Сергей Моторин. – Им занимаются более трёх тысяч юных спортсменов. Мы считаем, что здесь есть перспективы для развития».

Сейчас лидирующие точки по боксу нашем регионе - Шадринск, Курган и Альменево.

«В Альменеве сегодня работает колледж, где есть специальность по линии МЧС, которая позволит спортсменам, занимающимся боксом, развивать свои навыки, - отметил Дмитрий Дягилев. - Там хорошо организован тренировочный процесс. Полагаю, что на этой спортивной базе мы свою спортивную группу создадим».

По мнению российского боксёра тяжёлой весовой категории, чемпиона мира среди военнослужащих, бронзового призёра Игр доброй воли в Нью-Йорке Дмитрия Дягилева, занятие спортом, и в частности боксом даёт молодым людям возможность для социального роста. Областной центр и наш регион в целом открывает к этому двери юным спортсменам.

Константин Сапунов. Фото автора.