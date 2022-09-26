Курганская школьница стала серебряным призёром первенства Европы по блицу

Ученица 32-й гимназии, кандидат в мастера Алёна Волчкова стала серебряным призёром первенства Европы по блицу среди девушек до 14 лет. Соревнования проходили в сербском городе Нови-Саде. Занимается Алёна в Курганской ДЮСШ №2 у тренера Владимира Предеина.

Тем временем 16 пожилых шахматистов досрочно отметили свой День в клубе «Ладья». Настоящие джентльмены пропустили на первое место Надежду Малкову. Также по 5 очков из 7 возможных набрали Евгений Сорокин и Николай Шевелёв, призёры турнира. Тройку лучших шахматисток составили Ольга Фарфорина, Татьяна Акатьева и Наталья Кушманова.

Юные шахматисты «Ладьи» под руководством тренера Константина Ивановича Колмогорова открыли новый проект «Шахматы в лесу». Вместе с родителями дети отдыхали в «Лесниках», участвовали в конкурсах и, конечно, играли в шахматы. Наградой лучшим стали многочисленные призы от шахматной семьи Тютриных.

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