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Курганская спортсменка привезла медаль с Международного турнира по вольной борьбе

В соревнованиях участвовали более 80 девушек.

13 марта, 2023 - 12:03

Жительница Курганской области Карина Богатырева стала призёром Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров и юниорок памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Соревнования проходили в Якутии.

Впервые на ковёр международного турнира по вольной борьбе вышли 83 девушки из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Республики Беларусь и Греции.

Как сообщили в пресс-службе областного спортуправления, в весовой категории 57 кг зауральская спортсменка завоевала серебряную медаль.

 

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13 марта, 2023 - 12:03

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