Курганская спортсменка привезла медаль с Международного турнира по вольной борьбе

Жительница Курганской области Карина Богатырева стала призёром Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров и юниорок памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Соревнования проходили в Якутии.
Впервые на ковёр международного турнира по вольной борьбе вышли 83 девушки из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Республики Беларусь и Греции.
Как сообщили в пресс-службе областного спортуправления, в весовой категории 57 кг зауральская спортсменка завоевала серебряную медаль.
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