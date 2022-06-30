Курганская спортсменка стала сильнейшей на Первенстве России по стендовой стрельбе

Спортсменка из Курганской области– десятиклассница Елена Брагина в упражнении «трап» победила на Первенстве России по стендовой стрельбе среди девушек до 19 лет, завоевала золото. В золотом матче она на один точный выстрел опередила воронежскую спортсменку Серафиму Тарасенко. Соревнования в эти дни проходят в Верхнеуслонском районе республики Татарстан, уточнили в группе Управления по физической культуре и спорту Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Елена Брагина - кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе, спортсменка СШОР №1. Тренируется под руководством мастера спорта международного класса Людмилы ВалерьевныПшеничниковой, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

В соревнованиях принимают участие более 150 человек из 15 регионов страны.

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