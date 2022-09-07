Курганские бабушки покажут всей России, как умеют стрелять и бегать

В городе Тольятти с 26 по 29 сентября пройдёт федеральный этап (финал) VII Спартакиады пенсионеров России - в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Спортсмены-любители будут соревноваться в личном и командном зачёте в семи видах спорта: лёгкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней.

Представитель пресс-службы Союза пенсионеров России Мария Сергачева рассказала, что федеральному финалу предшествовали масштабные региональные отборочные соревнования, которые в этом году начались в июне и завершились в августе. Готовность направить региональные команды на всероссийский финал подтвердили порядка 70 регионов. По предварительным оценкам организаторов в соревнованиях примут участие более 650 пенсионеров.

«Мы отметили сохранение устойчивого интереса к Спартакиаде-2022. Тысячи пенсионеров вышли на старт даже в тех регионах, которые традиционно не проявляли большой активности, – говорит председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Одна из причин – то, что в 2020-2021 годах турнир был отменен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и конечно, спортсмены «серебряного» возраста соскучились по живому общению и соревновательному азарту. Кроме того, востребованность Спартакиады старшим поколением отражает рост интереса к спорту в России в целом. Во многом это связано с ростом доступности спортивной инфраструктуры в регионах».