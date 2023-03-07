Курганские бойцы ММА привезли 11 медалей с первенства УрФО

В городе Тюмени 4-5 марта прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).

За звание победителя юноши боролись в двух возрастных категориях – 12-13 и 14-15 лет, также сильнейшего определяли среди мужчин. Приехали более 250 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Курганские бойцы завоевали 11 медалей. Золото взяли Андрей Гадамака и Михаил Гущин. Как уточнили в пресс-службе спортуправления региона, наши ребята получили путёвки на первенство России.

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