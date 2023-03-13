Курганские девушки привезли 10 медалей с первенства УрФО по вольной борьбе

В Свердловской области в минувшие выходные прошли Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по вольной борьбе среди женщин, юниорок до 21 года, девушек до 18 лет, девушек до 16 лет.

Пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали завоевали спортсменки СШОР №1, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Первые места у Анастасии Мавлютовой, Евгении Мелешко, Дианы Вачридзе, Вероники Подкорытовой, Вероники Накашидзе.

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