Новый мир
Курган -0o
Курс ЦБ:$75,9480,40
16+
Версия для слабовидящих

Курганские девушки привезли 10 медалей с первенства УрФО по вольной борьбе

Из них пять золотых.

13 марта, 2023 - 14:41

В Свердловской области в минувшие выходные прошли Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по вольной борьбе среди женщин, юниорок до 21 года, девушек до 18 лет, девушек до 16 лет.

Пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали завоевали спортсменки СШОР №1, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Первые места у Анастасии Мавлютовой, Евгении Мелешко, Дианы Вачридзе, Вероники Подкорытовой, Вероники Накашидзе.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

13 марта, 2023 - 14:41

Комментарии

Спорт
Все новости рубрики Спорт