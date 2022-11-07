Курганские каратисты и бойцы ММА вернулись с соревнований с медалями

В городе Тольятти с 4 по 7 ноября прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». В состязаниях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 30 регионов РФ.

Курганскую область представляли ребята из Спортивной школы олимпийского резерва №1. Тренирует их Илья Назаров.В личном первенстве среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 57 кг спортсмен СШОР №1 Дмитрий Соломко занял пятое место.

Спортсмены из школы олимпийского резерва в командном зачёте среди юношей 12-13 лет заняли третье место. Бронзовыми медалистами стали Александр Соломко, Иван Белоусов и Данил Плеханов.

С 3 по 5 ноября в Омске прошёл Всероссийский турнир по ММА «Кубок Ермака». Бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 120 кг стал спортсмен СШОР №1 Андрей Гайдамака. Молодой человек уступил решением судей в равном поединке профессиональному бойцу школы «Шторм». Андрей тренируется под руководством Сергея Шемякина.

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