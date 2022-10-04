Курганские каратисты привезли из Новосибирска медали всех достоинств

С 30 сентября по 2 октября 2022 года в городе Новосибирске прошли XV Международные соревнования по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина».

Почти 1700 участников из 26 регионов России, Беларуси, Киргизии и Казахстана выходили на татами Центра спортивной подготовки «Заря», мечтая завершить турнир на пьедестале почета.

Курганскую область на соревнованиях представляли спортсмены Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» и шадринского спортивного клуба «Бусидо».

Победу в турнире в весовой категории до 32 кг среди девушек 10-11 лет одержала Мария Масленникова, а серебряной медали удостоен Евгений Нагибин, выступавший в категории 16-17 лет, до 61 кг (оба – СК «Бусидо», тренер – Наталья Нагибина). Бронзовую медаль в весовой категории до 42 кг среди девушек 12-13 лет завоевала Рябова Елена (СШОР № 1), которая тренируется под руководством Ильи Назарова.

Источник: Управление по физической культуре и спорту Курганской области.

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