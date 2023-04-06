Курганские каратисты привезли три медали со Всероссийского турнира

В городе Новосибирске в минувшие выходные, с 30 марта по 2 апреля, проходил традиционный Всероссийский турнир по каратэ «Кубок успеха».

Он собрал представителей 43 регионов страны, более 1800 участников. Достойно выступили на этих соревнованиях спортсмены клуба «Сокол», сообщили в пресс-службе спортуправления. Победителем в категории 14-15 лет до 70 кг стал Павел Гниденко, выполнив норматив КМС. Лидером в категории 14-15 лет ката стал Андрей Лисихин. Успешный бронзовый дебют в новой возрастной категории у Анны Печёнкиной. Девушка выполнила норматив первого спортивного разряда.

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