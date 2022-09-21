Курганские любители бега «ударили» трейлом по бездорожью

На спортивной базе «Динамо» состоялось историческое событие – впервые в Курганской области была проведена новая легкоатлетическая дисциплина – ТРЕЙЛ!

Что такое трейл? Это нечто среднее между кроссом и горным бегом с добавлением бега по бездорожью и даже с преодоление препятствий (ямы, бревна, броды, болотистая местность и т. д.). Поскольку кроме курганцев в соревновании приняли участие гости из Кетово и Каргаполья, то мероприятие смело можно назвать первым чемпионатом Курганской области по трейлу!

Спасибо организаторам яркого события – руководителям спортсообществ «КурганБежит» Леониду Сурину и панкран «Пять Верст» Андрею Смирнягину. Все было с размахом и в тему – волонтеры из Дома молодежи, регистрация, оформление стартового городка, изумительная по сложности трасса, веселье у сцены, наградная атрибутика, чай на финише, как живая вода, и улыбки, улыбки, улыбки!

Первыми стартовали на дистанцию 800 метров дети до 12 лет. Победителей здесь не было, а каждый финишер получал огромную медаль. Видели бы вы радостные лица маленьких трейлистов!

И вот в стартовую арку встали 74 бегуна. Лица серьезные. Настрой у всех решительный – главное добежать. Многочисленное щелканье фотокамер - фотосессия началась. Старт, и не как везде на соревнованиях, а спокойный размеренный бег. Ну да, впереди трудные 8,2 км с шестью подъемами на двух кругах, по песчаной трассе, да и спуски надо уметь преодолевать «шариком», а не со скоростью трактора. В лидерах два спортсмена – 17-летний Даниил Тесленко (ДЮСШ №4) и 37-летний Василий Бутковский, у женщин – Татьяна Худякова.

Погода радовала бегунов, но для болельщиков было довольно зябко. После первого круга разрыв между лидерами и пелотоном составлял более 3 минут и было понятно, что финиш будет разыгран между Даниилом и Василием. У Худяковой от соперниц на первом круге отрыв тоже довольно приличный – 2 минуты, она бежит 16-й среди мужчин. Все-таки притягателен трейл, хоть и разыгрывается здесь «абсолютка», без возрастных групп, но ведь что-то подвигло 74 бегуна выйти на старт?

Все с нетерпением ждали финиша. Для участников он был довольно сложен, так как последние 300 метров приходилось преодолевать в гору. Вот на этом участке и сумел оторваться от настырного соперника Василий. Даниил пытался перед аркой достать визави, и на финише их разделило только две секунды! Бутковский показал 31 мин. 23 сек. Опыт - большое дело! Татьяна Худякова прибежала с результатом 36 мин. 42 сек. в гордом одиночестве, с победно вскинутыми руками, но за ее спиной творилась безумное сражение. Три спортсменки сошлись на последних ста метрах дистанции – Елена Голицина, Елена Дроздецкая и Настя Мартюченко. Толпа зрителей безумствовала, женщины умирали от напряга, а судьи ждали результата. Молодые соперницы оказались проворнее. Голицина – вторая (39 мин. 32 сек.), Мартюченко – третья (39 мин. 36 сек.), ветеран Дроздецкая, выступающая в группе 55 лет, – 39 мин. 38 сек. Удивительно, но дистанцию преодолели все, что редкость на таких забегах!

Финишёрам вручили медали, которые украсят домашние медальницы. Праздник бега удался, недовольных не было. Интересно, сколько продержатся организаторы на энтузиазме? Возможно, областной федерации легкой атлетики стоит приглядеться к инициативе снизу…

Михаил Такунцев. Фото автора.

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