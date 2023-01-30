Курганские пилоты заняли призовые места на I этапе Кубка России по трековым автогонкам

Тысячи болельщиков автомобильного спорта в минувшие выходные дни стали свидетелями яркого зрелища на Курганском ипподроме, на время превратившемся в арену жарких гоночных баталий.

Сильнейшие пилоты Курганской, Тюменской, Омской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края вели отчаянную борьбу за победу в соревнованиях I этапа Кубка России и Кубка Курганской области по трековым автогонкам.На отлично подготовленной ледовой трассе зрители увидели искромётные обгоны, жёсткие столкновения, перевороты и вылеты автомобилей на снежные брустверы.

Установленный регламент не всегда выявлял победителей и призёров, определять их к приходилось в дополнительных перезаездах. В результате двухдневных сражений победителем I этапа кубка России в классе А-1600 стал омский гонщик, кандидат в мастера спорта Кирилл Лавров. Лишь совсем немного уступил ему в очках ветеран курганского автоспорта, любимец публики, мастер спорта Алексей Береженцев. Третьим был ещё один курганец, кандидат в мастера спорта Сергей Огарков.А обладателем Кубка Курганской области в дивизионе Д2-Классика («Лада») стал кандидат в мастера спорта из Зауралья Владимир Подгорных. Гонщикам вручали также призы зрительских симпатий, кубки памяти судей и погибших спортсменов. Один из них получил 16-летний курганец Семён Воробьёв.

Следующая встреча болельщиков на треке состоится в середине февраля.

Кубок России. 1 этап.

1.Кирилл Лавров – Тюменская область 2.Алексей Береженцев – Курганская область. 3.Сергей Огарков – Курганская область

Кубок Курганской области.

1.Владимир Подгорных – Курганская область 2.Владимир Трегубов – Пермский край 3.Константин Терлеев – Тюменская область

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