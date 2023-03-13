Курганские рукопашники заняли второе место на всероссийских соревнованиях

В городе Челябинске завершились всероссийские соревнования и этап Кубка России по рукопашному бою.

В течение двух дней за победу боролись около 800 участников из 26 регионов России. Тренеры отметили, что уровень подготовки бойцов был достойным, прозвали его «маленькая Россия».

Данила Рогачев, Михаил Шипилов и Валерия Ляпина завоевали первые места. У Дмитрия Дерягина и Марины Родиной серебро. Также в копилке наших спортсменов восемь серебряных медалей.

Как сообщили в пресс-службе спортуправления региона, в командном зачете в возрастной группе старше 18 лет команда Курганской области расположилась на второй ступеньке пьедестала почета.

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