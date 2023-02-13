Курганские самбисты завоевали медали на областном турнире

Самбисты ДЮСШ № 4 вернулись с победами с XIII областного турнира по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет.

Соревнования прошли в спортивной школе города Сухой Лог Свердловской области и были посвящены памяти заслуженного тренера России Вячеслава Малых. В них приняли участие 29 команд, порядка 90 спортсменов из Кургана, Шадринска, Екатеринбурга, Богдановича, Ирбита, Арти, Ачита, Нижнего Тагила, Сухого Лога, сообщили в пресс-службе администрации города.

Самбисты ДЮСШ № 4 завоевали медали различного достоинства. Третье место у Ильи Старкова (весовая категория 53 кг), Семена Петриченко и Тимофея Леканова (весовая категория 88 кг). Второе место у Ильи Иванова в весовой категории 79 кг.

Спортсмены ДЮСШ № 4 Мария Евдокимова, Михаил Иванов, Иван Баранов, Сергей Зубарев, Влада Григорьева стали победителями и призерами областных соревнований – первенства Курганской области по легкой атлетике. Оно прошло в городе Катайске и собрало 105 девушек и юношей в возрасте до 12 и до 14 лет. Ребята соревновались на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м, 600 м, 1000 м.

Фото Детско-юношеской спортивной школы № 4.

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