Курганские спортсменки - призеры чемпионата Урала по фитнес-аэробике

В прошедшие выходные, 18 марта, в спортивном комплексе имени В. Ф. Горбенко прошли чемпионат и первенства Уральского федерального округа по фитнес-аэробике.

За два дня на паркет вышли сильнейшие команды почти из всех регионов Урала - Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей и ЯНАО. В соревнованиях смогли поучаствовать 700 человек, утверждают в областном управлении по физической культуре и спорту.

В программу состязаний включили несколько дисциплин: степ-аэробика, аэробика, командная аэробика (5 человек), хип-хоп, хип-хоп большая группа.

Команда ДЮСШ № 3 «Стиль жизни» под руководством тренеров-преподавателей Елены Чуприс, Виктории Семёновых и Юлии Чуприс смогла занять 2 место в дисциплине «Аэробика» в возрастной категории 17 лет и старше.

Еще одна команда - «Сапфир» (тренер Наталья Соколова) заняла 2 место в дисциплине «Аэробика (5 человек)» в возрастной категории 8-10 лет в соревнованиях федерации фитнес – аэробики России «Зауральский пьедестал».

Фото областного управления по физкультуре и спорту.

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