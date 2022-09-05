Курганские спортсмены выступят на фестивале ГТО в Артеке

Сборная Курганской области готова выступить на всероссийском фестивале ГТО, который открылся сегодня, 5 сентября в Международном детском центре «Артек».

В составе сборной команды Курганской области школьники 3 и 4 ступеней: Елизавета Никонович и Алина Колчина (Далматовский район), София Макарова (Курган), Нина Карманова (Шадринский округ), Роман Коба (Петуховский округ), Захар Гаврилов (Курган), Роман Афанасьев (Курган) и Артем Вандакуров (Кетовский округ).

Спортсменам предстоит выполнить программу фестиваля, к которую вошли бег 60, 1500 и 2000 м, метание мяча 150 г, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания, плавание на 50 м, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из электронного оружия; наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; гонка ГТО (эстафета). Также участников ждут мастер-классы, тренинги, интерактивы и нетворкинг-сессии (создание и развитие сети полезных знакомств).

Уже сегодня юные значкисты выполняют следующие нормативы:

Бег на 60м. - 4 дорожки по 4 человека

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки)*

Подтягивание (юноши) в течение 3 мин. - по 4 чел. (4 снаряда).

В управлении по физической культуре и спорту уточнили, что следить за событиями и новостями можно в официальном аккаунте комплекса ГТО ВКонтакте, а за изменениями в турнирной таблице личного и командного зачёта по ссылке.

Фото из архива управления по физической культуре и спорту.

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