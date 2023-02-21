Курганские танцоры отправятся на российские соревнования в Москву

В городе Екатеринбурге 17-19 февраля состоялись чемпионат и первенства Уральского Федерального округа Российской Федерации по танцевальному спорту. Представители Союза танцевального спорта по Курганской области показал достойные результаты.

Антон Брюховских и Дарья Лебедева на первенстве УФО (16-18 лет) вышли в финал и из 49 пар участников смогли занять 5 место.

Максим Александров и его напарница Полина Сысоева в категории (14-15 лет) стали полуфиналистами по двоеборью, заняв в итоге 7 место по латиноамериканской программе.

Еще одна пара - Лев Шипицын и Алина Владимирова в категории (16-18 лет) попали в полуфинал в европейской программе.

В полуфинале соревнований по всем трём программам вошли Егор Сергеев и Екатерина Худякова в категории (12-13 лет).

В категории (7-9 лет) победителями в двух программах (латиноамериканской и двоеборье) стали Андрей Бессонов и Ева Немирова. В европейской программе они вышли на второе место.

Все пары смогут представлять Союз танцевального спорта Курганской области на первенстве России, которое пройдёт в Москве с 26 марта по 2 апреля.

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