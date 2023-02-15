Курганские танцоры выступят на чемпионате и первенстве УрФО

В спортивном комплексе имени Горбенко прошли чемпионат и первенство области по танцевальному спорту.

Спортсмены выступали в европейской, латиноамериканской программах и двоеборье. Соревнования проходили по 17 категориям.

По словам президента Союза танцевального спорта Курганской области Натальи Фомяковой, цель этих стартов - присвоение и подтверждение спортивных разрядов и отбор участников на чемпионат и первенства УрФО и чемпионат и первенство России.

Участие приняли танцевально-спортивные клубы "Виват", "Вдохновение", "Арт оф dance", "Маленькая страна". Лидерами в латиноамериканской программе стали воспитанники спортивного клуба "Виват"Роман Паянов и Екатерина Денисова. В категории юноши и девушки (14-15 лет) на первое место в европейской, латиноамериканской программах и двоеборье поднялись Максим Александров и Полина Сысоева из спортивного клуба "Вдохновение".Победителями в европейской программе и двоеборье в категории юноши и девушки (16-18 лет) стали Лев Шипицын и Алина Владимирова, ТСК "Арт оф dance". Первое место в трёх программах в категории юноши и девушки (12-13 лет) завоевали ЕгорСергеев и ЕкатеринаХудякова. Как сообщили в пресс-службе спортуправления,в категории юноши и девушки (16-18 лет) на первую ступеньку пьедестала почета в латиноамериканской программе поднялись АнтонБрюховских и ДарьяЛебедева, спортивный клуб " Вдохновение".

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