Курганские теннисисты-паралимпийцы будут биться только за «золото»

На открывшемся 18 ноября в Кургане Кубке России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) курганские спортсмены будут бороться за медали самого высокого достоинства. Об этом «Новому миру» заявил наставник зауральском команды, руководитель Центра по развитию адаптивных видов спорта при Варгашинском профессиональном техникуме Бахтиёр Туйчиев.

- На соревнования приехало много сильных команд – из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Смоленска и других регионов. Во всех разрядах: личном, парном и командном – мы намерены биться только за «золото». Разве что с трех юных новичков команды большого спроса не будет – для них участие в столь представительном турнире уже подвиг, - заявил собеседник нашего издания.

В одиночном разряде все курганские спортсмены пробились в раунд плей-офф. Впереди их ждут матчи в 1/8, 1/4, 1/2 финала и, если все хорошо пройдет, заключительные, самые важные поединки за первое место.

- Настрой у ребят и девушек – сумасшедший! В подготовке нам помогает губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков, региональное правительство, областное Управление по физической культуре и спорту, и мы понимаем, что обязаны оправдать возложенное на нас доверие. Дай Бог, чтобы у нас все получилось! – рассказал «Новому миру» Бахтиёр Туйчиев.

Отметим, что Кубок России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями проводится в стране впервые (до этого проходили чемпионаты). Всероссийская федерация спорта ЛИН отдала предпочтение Курганской области, оценив большое внимание, которое удаляется развитию физкультуры и спорта в Зауралье со стороны регионального правительства и лично губернатора Вадима Михайловича Шумкова.

Помимо настольного тенниса в спорте ЛИН у Курганской области есть достижения в дзюдо, лыжных гонках и пауэрлифтинге. В текущем году 7 зауральских спортсменов ЛИН попали в сборную России, что является большим успехом, заявил «Новому миру» начальник регионального Управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.