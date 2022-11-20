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Курганские теннисисты-паралимпийцы выиграли Кубок России!

Соревнования стартовали в пятницу и завершились сегодня.

20 ноября, 2022 - 20:20

Сборная Курганской области по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) завоевала 1 место в медальном зачете на Кубке России, соревнования которого завершились сегодня.

На счету наших ребят пять медалей. Вот имена призеров: Константин Лаптев, Кемал Гайфуллин и Мария Галкина.

- Мы постарались сделать все, чтобы спортсменам и тренерам было комфортно. Все команды показали достойные результаты. Отдельно хочу поздравить команду Курганской области с первым местом! - подвел итоги соревнований начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Гости поблагодарили правительство Курганской области за качественную организацию соревнований и хорошую спортивную базу. Участники отметили, что там, где физической культуре и спорту уделяется достаточное внимание со стороны руководства региона, там всегда высокие спортивные достижения.

Напомним, что Курган стал первым городом России, где прошел Кубок России по настольному теннису среди ЛИН.

20 ноября, 2022 - 20:20

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