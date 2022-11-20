Курганские теннисисты-паралимпийцы выиграли Кубок России!

Сборная Курганской области по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) завоевала 1 место в медальном зачете на Кубке России, соревнования которого завершились сегодня.

На счету наших ребят пять медалей. Вот имена призеров: Константин Лаптев, Кемал Гайфуллин и Мария Галкина.

- Мы постарались сделать все, чтобы спортсменам и тренерам было комфортно. Все команды показали достойные результаты. Отдельно хочу поздравить команду Курганской области с первым местом! - подвел итоги соревнований начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Гости поблагодарили правительство Курганской области за качественную организацию соревнований и хорошую спортивную базу. Участники отметили, что там, где физической культуре и спорту уделяется достаточное внимание со стороны руководства региона, там всегда высокие спортивные достижения .

Напомним, что Курган стал первым городом России, где прошел Кубок России по настольному теннису среди ЛИН.