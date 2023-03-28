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Курганские тхэквондисты привезли пять медалей с межрегионального турнира

Большинство победителей – девушки.

28 марта, 2023 - 14:06

В Тюмени 25 марта завершился межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) «Tyumen cup».

Воспитанники СШОР №1 достойно представили Курганскую область, показав высокие спортивные результаты. Как сообщили в пресс-службе спортуправления региона, среди девушек 12-14 лет «золото» взяли Софья Чаусова и Алина Коларькова. Валерия Кощеева заняла второе место. Среди юношей 12-14 лет Никита Анисимов завоевал бронзовую медаль. Среди юниоров 15-17 лет Роман Бородин занял третье место.

Победителей и призеров соревнований подготовил тренер-преподаватель Игорь Бадьин.

 

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28 марта, 2023 - 14:06

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