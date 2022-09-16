Курганские учителя на время разбивали бивак и перемещали пятиметровую конструкцию из брёвен

Педагоги курганских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования побывали на традиционном туристическом слёте, приуроченном ко Всемирному дню туризма, Дню воспитателя и Дню учителя. Туриада объединила команды 30 городских образовательных организаций.

Слёт педагогов прошёл на восточном берегу Голубых озёр. Как и в предыдущие годы, самыми активными его участниками стали детские сады. Также в туриаде участвовали школы, команды учреждений дополнительного образования детей и Курганского Дома молодёжи.

Традиционный сбор участников туриады начался с поднятия флагов Российской Федерации и города Кургана. Это почетное право было предоставлено победителям прошлогодней педагогической туриады – командам школы № 55, детских садов №№ 142, 126, 103 и станции детского и юношеского туризма и экскурсий.

Председатель курганской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Михайлова напомнила участникам слёта, что инициатором продвижения туризма среди работников образования был Александр Федорович Сухоруков. «Уже 12-ый год мы посвящаем наши спортивные достижения этому замечательному человеку», - отметила она.

Председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин напомнил, что представители системы образования - самые активные участники всех профсоюзных мероприятий. Он пожелал участникам туриады успешного прохождения испытаний, а судьям – честного и справедливого судейства.

Сразу после открытия команды отправились для прохождения станций. Все этапы участникам были хорошо знакомы. Команды на время разбивали бивак, пробовали силы в спортивном ориентировании на местности, соревновались в скорости на плавсредствах, используя навыки слаженной работы, перемещали почти пятиметровую конструкцию из брёвен, сообщили в пресс-службе администрации города. Преодолевали полосу препятствий - фрироуп. Также традиционно среди команд провели конкурс стенгазет «Мы вместе 18 лет» и творческий конкурс визитных карточек.

Фото с сайта администрации города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.