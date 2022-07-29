Курганские уранщики провели спартакиаду

В селе Уксянское Курганской области прошла традиционная ежегодная спартакиада АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

После торжественного поднятия флагов, участников и болельщиков поприветствовал первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров:

- Спартакиада — это не только праздник, на который мы приходим с семьями, но и отличный инструмент командообразования. Умение слажено работать в команде, достигать высокий результат, побеждать – те принципы, на которые мы ориентируемся не только на спортивной площадке, но и каждый день на рабочем месте.

Команды соревновались в футболе, волейболе, настольном теннисе, стрельбе и дартсе. Праздничную атмосферу поддерживали выступления артистов Уксянского и Новопетропавловского сельских клубов. Кстати, Новопетропавловский клуб открылся на прошлой неделе. В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Курганской области" на его строительство из федерального и регионального бюджетов было выделено 58,5 млн руб. Свой вклад внесло и уранодобывающее предприятие.

По итогам футбольных игр I место заняла команда уксянских школьников «Легион». В волейболе лидировала команда семьи работников АО «Далур» Мыльниковых. В настольном теннисе победил Юрий Богдашов, в дартсе – Алексей Посохов, в соревнованиях по стрельбе – Сергей Семенов.

Для детей были организованы весёлые спортивные соревнования и эстафеты. Все ребята получили сладкие призы.

Лучшие спортсмены АО «Далур» примут участие в спартакиаде Горнорудного дивизиона "Росатома", которая пройдет в конце августа в Москве, сообщили «Новому миру» в пресс-службе АО «Атомредметзолото».

Фото отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото».

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