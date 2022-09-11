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Курганские велосипедистки отправятся в «Women's 100»

Дистанция большая.

12 сентября, 2022 - 10:00

Ежегодный женский велозаезд «Women's 100» состоится в Кургане 18 сентября. Во многих городах России подобное мероприятие уже проходит не первый год.

В 2013 году при поддержке английского бренда велоодежды Rapha был организован первый заезд на велосипедах для девушек. Это сделали для того, чтобы поспособствовать вовлечению девушек в велоспорт и в велокультуру в целом, сообщили в пресс-службе областного спортуправления. Кроме этого, частью миссии стали объединение и поддержка женщинами друг друга во время прохождения дистанции.

Маршрут будет пролегать как по дорогам общего пользования, так и по грунтовым дорогам, и будет в первую очередь зависеть от погодных условий.

Велокурган приглашает всех желающих! Не нужно бояться большой дистанции. Каждая участница попробует свои силы и возможности.

Сбор участниц у филармонии в 10:00. Что понадобится: исправный велосипед, одежда по погоде, перекус, вода или чай в термосе.

 

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12 сентября, 2022 - 10:00

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