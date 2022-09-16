Курганские велосипедистки проехали 100 км

Курганские участницы женского велозаезда «Women's 100» преодолели 100 км.

На старт вышло 19 жительниц города. Они стартовали от здания филармонии на Троицкой площади. Место финиша – культурно-исторический комплекс «Парк «Царёво Городище», где участниц велозаезда встретили сотрудники Туристско-информационного центра города.

Маршрут пролегал как по дорогам общего пользования, так и по грунтовым дорогам. На всем протяжении маршрута спортсменкам при необходимости оказывали техническую поддержку, были предусмотрены остановки для отдыха. Несмотря на сильный ветер, пасмурное небо и периодически моросивший дождик, курганские велосипедистки успешно покорили дистанцию, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в 2013 году в мире был организован первый заезд на велосипедах для женщин при поддержке одного из брендов велоодежды. Цель – вовлечение женщин в велоспорт и приобщение их к велокультуре, а также объединение и поддержка женщинами друг друга во время прохождения дистанции.

Фото из группы vk.com/velokurgan.

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