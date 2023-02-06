Курганские велосипедисты готовят пробег в честь юбилея региона

6 февраля Курганская область отмечает юбилей: 80 лет со дня образования. Курганский велоклуб присоединяется к поздравлениям. В субботу, 11 февраля, будет организован велопробег, посвященный 80-летнему юбилею нашего региона.

Цель пробега – посетить знаковое место, географический центр Курганской области. Кроме того, участники велопробега встретятся с общественностью села Чинеево Юргамышского района, рядом с которым и находится географический центр региона, а также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею.

Курганский велоклуб приглашает принять участие в велопробеге в честь юбилея Курганской области всех желающих, кто не расстается с велосипедом в зимний период и кому было бы интересно принять участие в данном мероприятии.

Получить более подробную информацию о маршруте, времени, общем километраже, а также записаться для участия в велопробеге можно у организатора пробега, руководителя Курганского велоклуба Константина Шкодских.