Курганские юные биатлонисты получили новые винтовки

Согласно администрации Курганской области губернатор Вадим Шумков и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров вручили юным биатлонистам новый спортивный инвентарь. На новой лыжной базе в п. Увал состоялось вручение 30 новых винтовок, мишенных установок и другого оборудования. Спортсмены сразу после вручения опробовали новые винтовки.

Как Вадим Шумков отметил в своём телеграм-канале, в прошлом году регион получил 70 таких комплектов, а до конца года школы получат ещё 100. Поддержка юных биатлонистов и желающих заниматься оказана благодаря участию в пилотном проекте «Биатлон в школу – биатлон в ГТО». Проект призван формировать у школьников навыки биатлона до прихода в спортивное учреждение, а также популяризировать этот вид спорта. Новое спортивное оборудование предоставлено компанией «ФОРЭС», производство которой находится в Курганской области.

Виктор Майгуров поделился, что приехал в Курган впервые, однако знает историю биатлона в Курганской области. В более молодые годы президент Союза биатлонистов тренировался и выступал с воспитанниками курганского биатлона. Ребятам он сказал, что искренне завидует им, ведь у них есть сегодня, есть такая поддержка их начинаний от «ФОРЭС».

«Проект «Биатлон в школу» - это один из самых эффективных. На уроках физкультуры можно объять максимальное количество наших девчонок и мальчишек, чтобы заинтересовать нашим видом спорта непростым, и после этого уже прийти в спортивные школы», - подчеркнул президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Старший тренер сборной региона по биатлону Александр Огарков отметил, что высокое качество оружия и хорошее исполнение позволят спортсменам повышать свой навык, выступать на соревнованиях Всероссийского уровня. Что касается ближайших мероприятий, запланировано проведение чемпионата и первенства Курганской области по биатлону и участие наших юных биатлонистов в соревнованиях УрФО.

Фото с сайта правительства Курганской области.

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