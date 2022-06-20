Курганских любителей футбола приглашают на турнир

Курганцев приглашают принять участие в традиционном, уже восемнадцатом по счету, турнире по дворовому футболу, который в этом году проводится на призы городской Думы.

Дворовый турнир по футболу впервые был проведён 35 лет назад - в 1987 году на кортах школ № 35 и № 41, а с 2004 года он проводится в городе на регулярной основе. Особенностью турнира этого года станет участие ветеранских команд. Куратор проекта Ярослав Климко особенно активно приглашает детские команды.

Оргкомитетом утверждены шесть групп, внутри которых пройдут отдельные соревнования: юноши 2010 года рождения и младше; юноши 2008-2009 годов рождения; юноши 2006-2007 годов рождения;юноши 2005 года рождения и старше; ветераны (1972 года рождения и старше);женский дивизион.

Приём заявок продлится до 30 июня. Сами игры начнутся с 10 июля и пройдут по 20 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявки на участие необходимо присылать на почту dfkurgan@mail.ru. Бланк можно скачать в группе «Дворовый Футбол» социальной сети «ВКонтакте».