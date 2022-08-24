Курганским малышам вручили золотые знаки ГТО

14 курганцам вручили золотые знаки ГТО.

«Стало славной традицией – раз в месяц собираться в здании городской администрации, чтобы в торжественной обстановке вручать курганцам знаки отличия комплекса ГТО, – отметил заведующий отделом спорта Департамента социальной политики администрации города Кургана Сергей Чугунов. – Сегодня мы пригласили представителей подрастающего поколения, чтобы в преддверии нового учебного года организовать для ребят праздник. Напомню, комплексу ГТО – уже более 90 лет, ваши бабушки и дедушки тоже выполняли эти нормы. Комплекс ГТО сегодня – фундамент физического воспитания на территории всей Российской Федерации, и это очень здорово, что вы стали обладателями золотых знаков отличия».

Сергей Чугунов подчеркнул, что в последние годы администрация города и правительство Курганской области очень много делают для формирования здорового образа жизни наших граждан. В Кургане ежегодно появляются новые спортивные объекты, спортивные площадки. Скоро горожане получат замечательный подарок – стадион «Локомотив» преобразится, станет современным спортивно-рекреационным парком. Здесь разместятся площадки для воркаута, скейтбординга и велопаркура, в центре стадиона запланировано обустроить поле для пляжного футбола. В спортивно-рекреационном парке установят тренажеры для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В будущем году в жилом массиве Заозерный будет устроена площадка для занятий экстремальными видами спорта, а том числе велоспортом ВМХ и скейтбордингом. Красивое, современное, функциональное спортивное оборудование предназначено для того, чтобы занятия физкультурой и спортом стали доступны для всех жителей Кургана.

В пресс-службе администрации города уточнили, что за прошлый год в городе Кургане было присвоено 1142 золотых знака, 1500 серебряных, 1567 бронзовых знаков ГТО. К выполнению нормативов приступило 4960 человек. Сейчас на сайте gto.ru зарегистрированы 43 686 курганцев. Движение ГТО в нашем городе продолжает активно развиваться.

Фото с сайта администрации города Кургана.