Курганский борец Семён Волосников стал бронзовым призёром Кубка России

Воспитанник Курганской спортивной школы олимпийского резерва №1 Семён Волосников занял третье место в личном зачёте в весовой категории 63 кг на Кубке России по греко-римской борьбе на призы главы республики Башкортостан.

Тренируется спортсмен под руководством Михаила Сазонова.Семён Волосников является одним из ярких представителей перспективного молодого поколения борцов Кургана. Спортсмен был включен в сборную команду России по греко-римской борьбе.

В секцию мальчика привел отец, когда ему было восемь лет. По словам тренера Михаила Сазонова, семья у Семена спортивная: отец сам занимается греко-римской борьбой, мама – художественной гимнастикой и легкой атлетикой, поэтому вопроса о том, каким видом спорта будет заниматься Семен, вопрос не стоял.

Сам спортсмен заявил, что борьба - это мужественный вид спорта. Здесь нужно много выносливости, силы, нужна хорошая физическая подготовка – это мне в нем нравится.

Не всегда на пути Семёна были победы, поражения также встречались. На вопрос, как справляться с поражениями,Семён ответил: «Несмотря на то, что я испытывал огорчение и на тренировках чувствовал себя подавлено, стремление к цели и желание победить предавали мне силы и не давали останавливаться».

Тренируется борец шесть дней в неделю – в зале, а в воскресенье – кросс.

В планах Семена выйти на мировой уровень, показать достойный результат на чемпионатах России, Европы и мира.

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